कैसे भारत ने ध्वस्त किए थे पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन, मध्य-पूर्व में तनाव के बीच पीएम मोदी का बयान चर्चा में

नई दिल्ली, 1 मार्च (आईएएनएस)। मध्य-पूर्व में गहराते तनाव से पूरी दुनिया चिंतित है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन की आधिकारिक पुष्टि के बाद इस क्षेत्र में संघर्ष के और अधिक भीषण होने की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच, सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो फिर से चर्चा में है। इस वीडियो के माध्यम से 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता और भारत की सैन्य शक्ति की सराहना की गई है।