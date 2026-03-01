खाड़ी देशों में फंसे लोगों की वापसी को जदयू सांसद ने विदेश मंत्री से की बात

विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग बिहार के बारे में नकारात्मक बोलते थे, नकारात्मक सोचते थे और नकारात्मक काम किए थे। उनके कार्यकाल में उद्योगपति भाग गए। उस दौर में सबका अपहरण होता था, क्या ये सच्चाई नहीं है। कोई पैसा तभी लगाता है, जब वहां की सरकार और कानून-व्यवस्था पर विश्वास होता है। बिहार में नीतीश कुमार से पहले जो सरकार थी, उसके समय में डर के मारे सारे उद्योगपति भाग गए और दूसरे राज्यों में अपने प्रोजेक्ट लगाए। उन्होंने कहा कि इनवेस्टमेंट के मामले में अगले पांच साल में बिहार भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा।