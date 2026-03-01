खामेनेई की मौत पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए एक बड़ी क्षति: मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी

मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि अमेरिका और इजरायल वर्षों से खामेनेई को खत्म करने और ईरान के नेतृत्व को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें एक सशक्त व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता था, जो दमन के खिलाफ खड़े रहे और लगातार अन्याय को चुनौती देते रहे। इसी कारण खामेनेई अमेरिका के निशाने पर बने रहे। उन्होंने कहा कि ईरान के दुख की घड़ी में मुस्लिम समुदाय साथ में खड़ा है।