खामेनेई की मौत से दुखी कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ट्रंप को बताया पागल और बेरहम

कांग्रेस सांसद ने कहा कि खामेनेई ने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और देश से बड़ा कुछ नहीं होता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए इमरान मसूद ने कहा एक बेरहम और पागल आदमी की वजह से पूरी दुनिया जल रही है। आज मेरा दिल बहुत दुखी है। मुझे बहुत दुख हुआ है। खामेनेई गांधी की विचारधारा से काफी प्रभावित थे। वे अकसर कहते थे कि हम ऐसे ही उन्हें (विरोधियों को) भगा देंगे, जैसे गांधी ने भारत से अंग्रेजों को भगाया था।