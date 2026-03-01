खामेनेई की हत्या अनैतिक और गैरकानूनी: असदुद्दीन ओवैसी

उन्होंने कहा कि 'उमरा' के लिए गए कई भारतीय पैसे खत्म होने के कारण फंस गए हैं और सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर युद्ध खत्म नहीं हुआ, तो पूरे इलाके में उथल-पुथल मच जाएगी। युद्ध को गैर-कानूनी बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे किसी को कोई खतरा नहीं है। वे (इजराइल और अमेरिका) ईरान पर दबाव डालना चाहते थे। इसके बुरे नतीजे होंगे। हम कम आंक रहे हैं। यह खत्म नहीं होने वाला है।