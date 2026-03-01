खामेनेई की हत्या पर सभी पार्टियों के नेताओं ने दी प्रतिक्रिया, संघर्ष पर चिंता जताई

आप दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी बढ़ते इज़रायल-ईरान संघर्ष की निंदा की और इसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन्स के कमज़ोर होने से जोड़ा। भारद्वाज ने कहा, "जब यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन और सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो जाते हैं, तो लड़ाई-झगड़ों का हल जंग से निकाला जाता है।" उन्होंने दावा किया, "पिछले कुछ सालों में, जब से दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में राइट-विंग ताकतें सत्ता में आई हैं, इंस्टीट्यूशन खराब हुए हैं। ऐसा हमेशा होता रहा है।"