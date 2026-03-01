गुजरात के धोलेरा में रेल मंत्री का आश्वासन: कर्मचारियों के लिए विशेष ट्रेन और टिकट की स्पेशल व्यवस्था

अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि आप लोगों के बीच अहमदाबाद मंडल के रेल प्रबंधक वेद प्रकाश जी भी उपस्थित हैं। आप लोग अपना टिकट कन्फर्म इनसे करवा सकते हैं। रेलवे आप लोगों के लिए विशेष ट्रेन भी चलाएगी और टिकट कन्फर्मेशन के लिए विशेष कोटा भी उपलब्ध कराएगी। रेल मंत्री के इस आश्वासन से उपस्थित इंजीनियरों और कर्मचारियों में उत्साह का माहौल देखा गया। मंत्री के बयान के बाद सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने खड़े होकर मंत्री और मंडल रेल प्रबंधक का आभार व्यक्त किया।