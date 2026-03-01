गुजरात : नर्मदा के जंगलों में पलाश के फूल खिलने से टूरिस्ट की बढ़ी दिलचस्पी बढ़ी, स्थानीय लोगों को हो रही आमदनी
गुजरात : नर्मदा के जंगलों में पलाश के फूल खिलने से टूरिस्ट की बढ़ी दिलचस्पी, स्थानीय लोगों को हो रही आमदनी

नर्मदा, 1 मार्च (आईएएनएस)। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही गुजरात के नर्मदा जिले के जंगलों में केसर की बहार आ गई है, जहां पलाश के पेड़ पूरी तरह खिले हुए हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं और स्थानीय आजीविका को सहारा दे रहे हैं।

जैसे-जैसे मौसम में बदलाव के साथ हरियाली फीकी पड़ने लगती है और पत्ते गिरने लगते हैं, पलाश, जिसे लोकल लोग खाखरा भी कहते हैं, अपने चमकीले नारंगी फूलों के साथ सबसे अलग दिखता है।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आस-पास के इलाकों में, फूलों वाले पेड़ टूरिस्ट के लिए एक आकर्षक जगह बन गए हैं, जिससे गर्म महीनों में इस इलाके की खूबसूरती और बढ़ जाती है।

इन फूलों ने आस-पास के गांवों की महिलाओं को पैसे कमाने के मौके भी दिए हैं।

एकता नगर में एकता नर्सरी में, लोकल महिलाएं हैंडीक्राफ्ट और हर्बल प्रोडक्ट्स का स्टॉल लगाती हैं, जहां पलाश के फूलों से बना साबुन बनाया और बेचा जाता है।

गर्मियों के मौसम में हर्बल साबुन की डिमांड बढ़ी है, जिससे लगभग 40,000 से 50,000 रुपए की कमाई होती है।

केवड़िया गांव की रहने वाली और राधे कृष्ण मिशन मंगलम ग्रुप की हेड नीरू तड़वी ने कहा कि ग्रुप 2022 में 10 सदस्यों के साथ बनाया गया था। उन्होंने कहा, "पहले, हम घर के काम और खेती-बाड़ी में मजदूरी करते थे। सरकारी मदद से हम एक दुकान खोल पाए। तीन सदस्यों ने 70,000 रुपए का लोन लिया और आज हम अपने पैरों पर खड़े हो पाए हैं।"

उन्होंने कहा कि ग्रुप अब हर साल एक जैसी इनकम कमाता है और अब उन्हें घर से दूर काम ढूंढने की जरूरत नहीं है।

रंजन तड़वी ने कहा कि महिलाओं को साबुन बनाने की फॉर्मल ट्रेनिंग मिली, जिससे वे अपने प्रोडक्ट की रेंज बढ़ा पाईं।

उन्होंने कहा, "हम नींबू, एलोवेरा और गुलाब जैसे अलग-अलग तरह के साबुन बनाते हैं, और सामान आस-पास के इलाकों से मंगाया जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने वाले टूरिस्ट हमारे प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिससे हमें अच्छी इनकम होती है।"

उन्होंने आगे कहा कि सदस्य हर महीने 10,000 से 15,000 रुपए कमाते हैं, जिससे घर के खर्चों में मदद मिलती है और साथ ही अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचता है।

कोठी गांव की रहने वाली सुमित्रा तड़वी ने कहा कि इस पहल से नौकरी के मौके बेहतर हुए हैं। उन्होंने कहा, "पहले हम मजदूरी करते थे। अब हम केसुड़ा (पलाश) साबुन बेचकर फायदा कमा रहे हैं।"

स्थानीय निवासियों ने कहा कि पलाश के मौसमी फूलों ने न केवल जिले के प्राकृतिक नजारे को बेहतर बनाया है, बल्कि इलाके की महिलाओं के लिए इनकम का एक स्थायी जरिया भी बनाया है।

