गुजरात : नर्मदा के जंगलों में पलाश के फूल खिलने से टूरिस्ट की बढ़ी दिलचस्पी, स्थानीय लोगों को हो रही आमदनी

केवड़िया गांव की रहने वाली और राधे कृष्ण मिशन मंगलम ग्रुप की हेड नीरू तड़वी ने कहा कि ग्रुप 2022 में 10 सदस्यों के साथ बनाया गया था। उन्होंने कहा, "पहले, हम घर के काम और खेती-बाड़ी में मजदूरी करते थे। सरकारी मदद से हम एक दुकान खोल पाए। तीन सदस्यों ने 70,000 रुपए का लोन लिया और आज हम अपने पैरों पर खड़े हो पाए हैं।"