गुजरात ने एसटीआई पॉलिसी 2026-31 लॉन्च की, सेमीकनेक्ट सम्मेलन में सेमीकंडक्टर एक्सपेंशन प्लान पेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (डीएसआईआर) अब सिर्फ एक ब्लूप्रिंट नहीं है, बल्कि देश का सेमीकंडक्टर सिटी बनने की ओर बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर सेक्टर की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए धोलेरा और साणंद में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लग-एंड-प्ले सुविधाएं और मॉडर्न लॉजिस्टिक्स सिस्टम डेवलप किए गए हैं। हम युवा स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स तैयार कर रहे हैं। एडवांस्ड रिसर्च और ट्रेनिंग में मदद के लिए आईआईटी गांधीनगर में एक नैनो-फैब्रिकेशन लैब बनाई जा रही है।