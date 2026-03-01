गुजरात में विदेशी जानवरों और पक्षियों के अवैध प्रजनन और बिक्री रैकेट का भंडाफोड़

एक अधिकारी ने कहा कि जैव सुरक्षा उपायों के बिना किसी आवासीय फ्लैट में विदेशी और जंगली प्रजातियों को रखना पशुओं से फैलने वाली बीमारियों का कारण बन सकता है और स्थानीय निवासियों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि व्यावसायिक प्रजनन गतिविधियों के लिए आवासीय संपत्ति का उपयोग नियमों का गंभीर उल्लंघन है।