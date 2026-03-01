गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बिना सुरक्षित नहीं रहते हिंदू-सिख धर्म: अमित शाह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में गुरु तेग बहादुर के अद्वितीय और सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए कहा कि गुरुजी ने मानवता, धार्मिक स्वतंत्रता और आस्था की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास शौर्य, समन्वय और सहयोग का इतिहास रहा है। जब-जब गुरुओं ने त्याग की पराकाष्ठा दिखाई, तब-तब देशवासियों ने उससे प्रेरणा ली। उन्होंने कहा कि आज जब देश को सामाजिक एकता की सबसे अधिक आवश्यकता है, तब इस प्रकार के आयोजन यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे गुरुओं का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है। इस आयोजन के माध्यम से गुरुओं के पराक्रमी और प्रेरणादायी इतिहास को जन-जन तक पहुंचाया गया है।