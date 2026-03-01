गोकुल में छड़ीमार होली की धूम, चेहरे पर रंग लगाए श्रद्धालु ले रहे त्योहार का आनंद

उन्होंने गोकुल की होली का महत्व बताते हुए कहा, "यहां छड़ी से होली खेली जाती है, क्योंकि गोकुल में श्रीकृष्ण के बाल रूप का पूजन किया जाता है। छड़ी श्रीकृष्ण को न लगे, इसलिए हम भक्त भी छड़ी का इस्तेमाल करते हैं।" होली खेल रहे एक अन्य भक्त ने बताया कि यह होली नंद के लाल की होली है, बाल कृष्ण की होली है, जिसमें छड़ी से होली खेलने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हम एक-दूसरे को बहुत ही प्यार से छड़ी से मारते हैं। ऐसा लगता है कि खुद साक्षात बाल श्रीकृष्ण हमारे साथ होली का आनंद लेने के लिए आए हैं।