गौ संरक्षण के लिए लखनऊ तक पदयात्रा करेंगे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जनता से की अपील

गाय की रक्षा के धार्मिक महत्व पर जोर देते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सनातन परंपरा में ब्राह्मण और गाय को अलग नहीं माना जाता। दोनों एक हैं। ब्राह्मण और गाय एक ही परंपरा से जुड़े हैं। यज्ञ दोनों के मिलने से पूरा होता है। ब्राह्मण मंत्र पढ़ता है और गाय घी देती है, जिससे हवन संभव होता है। जब ब्राह्मण और गाय साथ आते हैं, तभी सनातन धर्म का यज्ञ आगे बढ़ता है।”