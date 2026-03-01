ग्रहण के दौरान भी बंद नहीं होते इन मंदिरों के दरवाजे, जानिए रहस्य और मान्यता

नई दिल्ली, 1 मार्च (आईएएनएस)। 3 मार्च को साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है। वैसे तो ज्यादातर मंदिरों में ग्रहण के दौरान पट बंद कर दिए जाते हैं और पूजा-पाठ रुक जाता है, लेकिन कुछ ऐसे मंदिर हैं, जहां ये नियम लागू नहीं होते। ग्रहण के दौरान भी इन मंदिरों के दरवाजे खुले रहते हैं और भक्त दर्शन कर सकते हैं। इसे जानकर कई लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक खास कारण है।