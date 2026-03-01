चंद्रग्रहण के चलते 3 मार्च को बंद रहेंगे अयोध्या के मंदिरों के पट, जानिए पूरा शेड्यूल

अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि अयोध्या में यह परंपरा है कि चंद्र ग्रहण के दौरान सभी मंदिर आमतौर पर बंद कर दिए जाते हैं और उन तारीखों और समय पर दर्शन नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होने के कारण जिले के सभी बड़े मंदिर दर्शन के लिए बंद रहेंगे। शाम को चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद और पूजा-अर्चना पूरी होने के बाद मंदिरों के पट फिर से खोल दिए जाएंगे। इसके बाद श्रद्धालु सामान्य रूप से दर्शन और पूजा में भाग ले सकते हैं। इसलिए इस दिन सुबह से शाम तक अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को अपने दर्शन का समय इसी हिसाब से तय करना होगा।