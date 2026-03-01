छत्तीसगढ़ में 9 महिलाओं सहित 15 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, आधुनिक हथियार भी सौंपे
रायपुर, 1 मार्च (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में शनिवार को 15 माओवादियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया।
इससे क्षेत्र में नक्सल गतिविधियों को भारी झटका लगा। इस समूह में नौ महिलाएं और छह पुरुष शामिल थे, जो ओडिशा-छत्तीसगढ़ सीमा पर सक्रिय बलांगीर-बरगढ़-महासमुंद समिति से जुड़े थे।
छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक फोटो साझा करते हुए लिखा, "हथियार छोड़कर संविधान और तिरंगे को अपनाना। विकास उर्फ बाबन्ना, जो राज्य समिति के सदस्य के रूप में सक्रिय थे, और 15 माओवादी, जिनके सिर पर लगभग 73 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन्होंने पुनर्वास नीति का लाभ उठाते हुए विकास का मार्ग चुना।"
उन्होंने लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में विष्णु देव सरकार की पुनर्वास नीति और अच्छे शासन में विश्वास पहल कई भटकते हुए युवाओं को मुख्यधारा में जोड़ने में मदद कर रही है।"
आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने पुलिस को हथियारों की खेप सौंपी, जिनमें 3 एके-47 राइफल, 2 एसएलआर (सेल्फ-लोडिंग राइफल) और 2 इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम राइफल शामिल थीं।
राज्य के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुष्टि की और इसे राज्य की एंटी-नक्सल मुहिम में बड़ी सफलता बताया।
उन्होंने कहा, "इन 15 व्यक्तियों ने हिंसा त्याग दी है और समाज की मुख्यधारा में लौट आए हैं। यह आत्मसमर्पण सुरक्षा बलों के लगातार दबाव, दूरदराज क्षेत्रों में प्रभावी विकास पहलों और राज्य सरकार की पुनर्वास नीति का नतीजा है। हम उनके पुनः समाज में समावेश के लिए पूर्ण सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सहायता सुनिश्चित करेंगे।"
पुलिस सूत्रों के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वाले कैडर में बीबीएम डिवीजन के डिवीजनल कमेटी, एरिया कमेटी और पार्टी स्तर के सदस्य शामिल थे।
छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्च 2026 तक राज्य से नक्सल गतिविधियों को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। अधिकारी बताते हैं कि 2024 से आत्मसमर्पण की संख्या में तेज वृद्धि हुई है और हाल के महीनों में हजारों नक्सली और उनके समर्थक सशस्त्र संघर्ष छोड़ चुके हैं।
