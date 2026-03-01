छत्तीसगढ़: लखपति दीदी योजना से सरगुजा की महिलाएं आत्मनिर्भर, ‘छत्तीसकला’ ब्रांड से बाजार में बनाई नई पहचान

सरगुजा जिला प्रशासन ने महिलाओं की बेहतरी के लिय एक और नवाचार किया है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के उत्पादों की अब ब्रांडिंग और आकर्षक पैकेजिंग करके शहर में एक आउटलेट आशा बिहान बाजार खोला गया है। ये सारे प्रोडक्ट अब शहर की दुकानों और ई कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि इसकी ब्रांडिंग छत्तीसकला ब्रांड से की जा रही हैं, जिसके तहत प्रदेशभर के अलग-अलग क्षेत्रों में बनने वाले उत्पादों को दूसरे जिलो में भी बेचा जा सकेगा।