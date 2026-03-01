जंतर-मंतर सभा को लेकर आप का हमला, गोपाल राय बोले-दिल्ली के हक की लड़ाई और तेज होगी

उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता की सरकार ने दिल्ली की सेवा कर रहे हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। अब यही लोग रेखा गुप्ता की लंका में आग लगाएंगे। दिल्ली पुलिस और अधिकारियों ने तमाम प्रयास किए कि यह सभा न हो पाए। उन्होंने यहां से कुर्सियां उठा लीं, ये लोग ध्यान रखें जब दिल्ली की जनता सत्ता बदलेगी तो इनकी कुर्सी बचाने वाला कोई नहीं होगा।