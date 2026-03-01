जनकपुरी पुलिस ने 1.15 करोड़ रुपये की चोरी की संपत्ति के साथ तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार
नई दिल्ली, 1 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली की जनकपुरी पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनकी निशानदेही पर 1.15 करोड़ रुपये की चोरी की संपत्ति भी बरामद की है। फिलहाल, पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

जानकारी के अनुसार, 22 फरवरी 2026 को जनकपुरी में पॉसंगीपुर गांव स्थित 'अशोक लिफाफा स्टोर' और उसके मालिक के घर में चोरी की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने देखा कि सीढ़ियों की दीवार टूट गई थी और सामान बिखरा पड़ा था। घर के पहले, दूसरे और तीसरे फ्लोर के कमरों के ताले टूटे हुए थे।

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 21 फरवरी की रात लगभग 9:30 बजे अपनी दुकान और घर बंद करके किराए के घर चले गए थे। अगले दिन सुबह 11:15 बजे जब वह दुकान और घर देखने गए तो पाया कि अज्ञात व्यक्ति घर में चोरी कर गए थे। उनके घर से भारी मात्रा में सोने के गहने, हीरे के गहने, चांदी के सामान और नकद चोरी हो गया था।

इसके बाद जनकपुरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई और मामला की जांच के लिए टीम गठित की गई। एसएचओ जनकपुरी इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार तिवारी की निगरानी में एसआई मनोज कुमार, एसआई आशीष, हेड कॉन्स्टेबल रामनिवास, हेड कॉन्स्टेबल अंकित, हेड कॉन्स्टेबल विक्रांत, हेड कॉन्स्टेबल रामकिशन, कॉन्स्टेबल धारा और कॉन्स्टेबल विक्रम की टीम ने तकनीकी निगरानी और गुप्त जानकारी के आधार पर मामले की जांच की।

24 फरवरी को गुप्त सूचना मिलने पर दो सीसीएल 'एक्स' और 'वाई' को पॉसंगीपुर पार्क के पास गिरफ्तार किया गया। लगातार पूछताछ और जांच के बाद मुख्य आरोपी दिव्यांश शर्मा उर्फ बब्बू को भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि तीनों ने मिलकर योजना बनाई और चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

आरोपियों के बताए अनुसार पुलिस ने चोरी की संपत्ति बरामद की। इसमें लगभग 650 ग्राम सोने के गहने, 3 किलो चांदी के सामान, 7,00,119 रुपये नकद और अन्य कीमती सामान शामिल हैं। साथ ही चोरी के लिए इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। कुल बरामद की गई संपत्ति की कीमत लगभग 1.15 करोड़ बताई जा रही है।

इस मामले में एफआईआर 331(4)/305/317(2)/61(2) बीएनएस के तहत दर्ज है और जनकपुरी पुलिस ने इसे सुलझा लिया है। आरोपियों की पिछली आपराधिक प्रवृत्तियों की जांच भी जारी है। पुलिस का कहना है कि अभी और जांच की जा रही है ताकि पूरी कहानी सामने आ सके।

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस

