जनकपुरी पुलिस ने 1.15 करोड़ रुपये की चोरी की संपत्ति के साथ तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 21 फरवरी की रात लगभग 9:30 बजे अपनी दुकान और घर बंद करके किराए के घर चले गए थे। अगले दिन सुबह 11:15 बजे जब वह दुकान और घर देखने गए तो पाया कि अज्ञात व्यक्ति घर में चोरी कर गए थे। उनके घर से भारी मात्रा में सोने के गहने, हीरे के गहने, चांदी के सामान और नकद चोरी हो गया था।