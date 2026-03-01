जब गैंगस्टर्स के लिए सपना चौधरी ने किया था इवेंट, स्टेज पर हुई बदसलूकी का शिकार

सपना ने शो में बीती यादों को याद कर बताया कि एक दिन इवेंट के लिए फोन आया और बिना कुछ जाने-पूछे हमने 'हां' कर दी। अगले दिन वहां पहुंचने पर टेबल पर हथियार ही हथियार रखे थे। पूछने पर पता चला कि कोई गैंगस्टर जेल से छूटकर आया है तो उसकी खुशी में पार्टी रखी गई है। पहले तो उन्होंने गाने गाए, लेकिन तभी स्टेज पर आकर एक शख्स उन्हें 'किस' करके चला गया। सपना नाराज हुईं, लेकिन इतने सारे हथियार देखकर चुप थीं। फिर भी हिम्मत कर उन्होंने कहा कि वो डांस नहीं करेंगी, चाहे तो गोली मार दो।