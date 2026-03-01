जम्मू-कश्मीर में हाई अलर्ट, पुलिस ने मीडिया और सोशल मीडिया यूजर्स के लिए जारी की एडवाइजरी
बारामूला, 1 मार्च (आईएएनएस)। अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर सामने आते ही जम्मू-कश्मीर में हड़कंप मच गया। बारामूला और श्रीनगर के कई हिस्सों में लोग सड़कों पर उतर आए और अमेरिका व इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे।
बारामूला पुलिस ने मौजूदा हालात को देखते हुए सभी मीडिया हाउस, पत्रकारों, सोशल मीडिया यूजर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म को एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि रिपोर्टिंग और जानकारी साझा करते समय पूरी जिम्मेदारी बरती जाए। पुलिस ने सभी से आग्रह किया है कि कोई भी खबर प्रकाशित या प्रसारित करने से पहले इसे ऑफिशियल और भरोसेमंद स्रोत से वेरिफाई कर लिया जाए। अफवाहें या बिना सत्यापित जानकारी फैलाने से बेवजह पैनिक और सार्वजनिक अस्थिरता पैदा हो सकती है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जो लोग गलत जानकारी या अफवाहें फैलाने में पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शांति और भाईचारे को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार रिपोर्टिंग और सूचनाओं का सही इस्तेमाल बेहद जरूरी है। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस दिशा में सकारात्मक योगदान दें।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी के बहकावे में न आएं, लोग शहर में शांति बनाए रखें, पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां लगातार लोगों पर नजर रख रही हैं। कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
श्रीनगर में भी सुबह से ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। स्थानीय लोगों ने खामेनेई मौत की खबर के बाद नारे लगाते हुए अमेरिका व इजरायल विरोधी प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ने के कारण शहर के कई हिस्सों में पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया। पुलिस ने कहा कि फिलहाल प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, लेकिन किसी भी अप्रत्याशित घटना को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।
इस बीच, स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से संयम और सतर्कता बरतने का अनुरोध किया है। साथ ही, किसी भी तरह की अफवाह या झूठी खबर पर ध्यान न देने और केवल भरोसेमंद स्रोतों से जानकारी लेने की सलाह दी गई है। अधिकारी यह भी कह रहे हैं कि नागरिकों की सहयोगात्मक भूमिका कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण साबित होगी।
खामेनेई की मौत की खबर के बाद जम्मू-कश्मीर में हालात संवेदनशील बने हुए हैं और पुलिस तथा प्रशासन सतर्कता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जगह-जगह सुरक्षाबलों को तैनात कर दिया गया है।
