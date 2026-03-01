जीतू पटवारी की पीएम मोदी से अपील, युद्ध के बीच फंसे मध्य प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी कराएं
भोपाल, 1 मार्च (आईएएनएस)। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि वे मध्य प्रदेश के 100 से अधिक नागरिकों सहित सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, जो ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले और जवाबी कार्रवाई के कारण दुबई और शारजाह हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं।
कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप करने और फंसे हुए भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनकी शीघ्र घर वापसी की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है।
इजरायल और अमेरिका के हमलों के बाद, ईरान खाड़ी क्षेत्र को निशाना बना रहा है। ईरान लगातार कतर, जॉर्डन और दुबई पर हमले कर रहा है।
इसी बीच, दुबई की प्रतिष्ठित बुर्ज खलीफा, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, उसके पास भी एक ड्रोन हमला हुआ।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सभी यात्रियों को उनके वतन वापस भेजने की व्यवस्था करने की अपील की है।
जीतू पटवारी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, "इजराइल-ईरान युद्ध के कारण मध्य प्रदेश के 100 से अधिक नागरिक दुबई और शारजाह हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं। महिलाएं, बच्चे और परिवार के सदस्य कई घंटों से असुविधा का सामना कर रहे हैं, और उनकी उड़ानें रद्द होने के बाद उनकी चिंता और बढ़ गई है।"
हमले के बाद दुबई के सभी हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है और हवाई अड्डे से आने-जाने वाली सभी उड़ानें अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दी गई हैं।
एयर इंडिया एक्सप्रेस की शारजाह-दुबई से इंदौर जाने वाली फ्लाइट आईएक्स-256 रद्द कर दी गई है। शनिवार की फ्लाइट आईएक्स-255 (इंदौर से इंदौर) और आईएक्स-256 (इंदौर से इंदौर) भी रद्द कर दी गई हैं। इसके चलते मध्य प्रदेश के 100 से अधिक यात्री दुबई और शारजाह हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं।
फंसे हुए यात्रियों में इंदौर, भोपाल और ग्वालियर सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों के निवासी शामिल हैं।
इन यात्रियों में बड़ी संख्या में परिवार, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, शारजाह से इंदौर जाने वाली उड़ान यूएई समयानुसार दोपहर 12:20 बजे रवाना होने वाली थी, लेकिन अंतिम समय में रद्द कर दी गई।
यात्रियों को हवाई अड्डे पर पहुंचने पर इस बात की जानकारी मिली। कई यात्री पहले ही दुबई पहुंच चुके थे और शारजाह से इंदौर के लिए उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट बुक थी। वे भी वहीं फंस गए हैं।
