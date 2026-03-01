जौनपुर स्थित मां शीतला का चमत्कारी कुंड, जिसका जल पीने से खत्म हो जाती है हर पीड़ा
जौनपुर, 1 मार्च (आईएएनएस)। जौनपुर में स्थित मां शीतला चौकियां धाम अपने चमत्कारिक कुंड के लिए बहुत मशहूर है। लोग कहते हैं कि इस कुंड का पानी पीने से हर तरह की बीमारियां, चाहे छोटी हों या बड़ी, दूर हो जाती हैं। यही वजह है कि हर साल यहां लाखों लोग अपनी मनोकामनाओं और स्वास्थ्य की चिंता लेकर आते हैं और इस पवित्र जल का सेवन करने आते हैं।
मां शीतला को रोग नाशिनी देवी माना जाता है। कहा जाता है कि वे चेचक, खसरा और अन्य संक्रामक बीमारियों से रक्षा करती हैं। यही वजह है कि लोग दूर-दराज से यहां आते हैं। मंदिर में हर दिन श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ रहती है, लेकिन खासकर नवरात्र, सोमवार और शुक्रवार को तो यहां भीड़ देखते बनती है। लोग लंबी दूरी तय करके माता के दर्शन करने आते हैं और कुंड के जल को अपने साथ घर भी ले जाते हैं, ताकि परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहें।
मंदिर के पीछे स्थित यह कुंड बहुत ही पवित्र माना जाता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि इस जल का सेवन करने से कई लोग जिनके इलाज नामुमकिन समझे जाते थे, उन्हें राहत मिली है। लोग बड़ी श्रद्धा से इस जल को पीते हैं और अपने घर ले जाकर उसे पूजा स्थल की तरह रखते हैं। यही नहीं, केवल शरीर ही नहीं, बल्कि यहां आकर मन को भी बहुत शांति मिलती है।
मां शीतला चौकियां धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह आस्था और विश्वास का एक जीवंत प्रतीक है। यहां आकर लोग अपने तन और मन दोनों की पीड़ा भूल जाते हैं। यही वजह है कि यह धाम न केवल जौनपुर या पूर्वांचल के लोगों के लिए, बल्कि पूरे भारतवर्ष के श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र बन गया है। इसके अलावा, बड़ी संख्या में नवविवाहित जोड़े भी मां शीतला चौकियां धाम अपने सुखी जीवन की कामना करने आते हैं।
