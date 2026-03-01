जौनपुर स्थित मां शीतला का चमत्कारी कुंड, जिसका जल पीने से खत्म हो जाती है हर पीड़ा

मां शीतला को रोग नाशिनी देवी माना जाता है। कहा जाता है कि वे चेचक, खसरा और अन्य संक्रामक बीमारियों से रक्षा करती हैं। यही वजह है कि लोग दूर-दराज से यहां आते हैं। मंदिर में हर दिन श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ रहती है, लेकिन खासकर नवरात्र, सोमवार और शुक्रवार को तो यहां भीड़ देखते बनती है। लोग लंबी दूरी तय करके माता के दर्शन करने आते हैं और कुंड के जल को अपने साथ घर भी ले जाते हैं, ताकि परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहें।