झारखंड: गढ़वा में शख्स की सरे बाजार गोली मारकर हत्या के मामले का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, जांच में सामने आया है कि दीपक चौधरी और सरजू चौधरी के बीच पुराने जमीन विवाद को लेकर तनाव चल रहा था। इसी विवाद को लेकर सरजू चौधरी ने अन्य आरोपियों की मदद से हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिलाया। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।