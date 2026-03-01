झारखंड भाजपा ने नेताओं-कार्यकर्ताओं को दिया संगठन कौशल का मंत्र, पार्टी की विचारधारा जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में जनभागीदारी बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित कार्यकर्ता ही इन योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सकते हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने निर्देश दिया कि मंडल स्तर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम को मार्च-अप्रैल तक पूरा किया जाए, ताकि संगठनात्मक ढांचा और अधिक सशक्त बन सके। कार्यशाला का संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय ने किया।