डब्ल्यूबीएसएससी के ग्रुप-'सी' कर्मचारियों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हुई
कोलकाता, 1 मार्च (आईएएनएस)। लंबे इंतजार के बाद, पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (डब्ल्यूबीएसएससी) के ग्रुप-सी कर्मचारियों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा रविवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्य में हुई।
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के बाद फाइनल मतदाता सूची के पब्लिकेशन और राज्य में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के आने के साथ, डब्ल्यूबीएसएससी ने एग्जाम सेंटर्स की सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरती।
हालांकि आने वाले विधानसभा चुनाव के मकसद से स्कूल और कॉलेजों में अर्धसैनिक बल की तैनाती की संभावना थी, लेकिन प्रशासन को खास निर्देश दिए गए थे कि यह पक्का किया जाए कि रिटन एग्जाम के दिन एग्जाम सेंटर्स में केंद्रीय बल की मौजूदगी न हो।
डब्ल्यूबीएसएससी सूत्रों के मुताबिक, रविवार को राज्य भर में 1,693 सेंटर्स पर ग्रुप-'सी' एग्जाम हुआ। इस एग्जाम के लिए 2,989 वैकेंसी के लिए करीब 8,04,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था।
दूसरी ओर, ग्रुप-'डी' रिक्रूटमेंट एग्जाम 8 मार्च को होगा। ग्रुप-'डी' एग्जाम के लिए करीब 8,09,000 एप्लीकेशन मिले थे। ग्रुप-'सी' और ग्रुप-'डी' दोनों के लिए कुल एग्जाम सेंटर्स की संख्या करीब 3,400 थी।
सुरक्षा के लिए, कैंडिडेट्स के लिए कई पाबंदियां जारी की गई थीं। बूट्स या बंद जूते पहनने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ स्लिपर या हवाईयन सैंडल पहने स्टूडेंट्स को ही इजाजत थी।
मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ज्वेलरी या कोई भी एक्स्ट्रा चीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना मना था। सिर्फ एडमिट कार्ड, साफ पानी की बोतल और पेन ले जाने की इजाजत थी।
आज, ग्रुप-'सी' के कैंडिडेट्स ने नियमों के मुताबिक सुबह 10 बजे से एग्जाम सेंटर में एंट्री की। उम्मीदवारों को सुबह 10 बजे तक सेंटर पहुंचने के लिए कहा गया था और सुबह 11.45 बजे के बाद किसी को भी एंट्री नहीं करने दी गई। ग्रुप-'सी' एग्जाम के लिए कुल 60 मार्क्स थे और एग्जाम दोपहर 1.50 बजे खत्म हुआ।
बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स भी ग्रुप-'सी' एग्जाम में शामिल हुए।
एसएससी ने आज के एग्जाम के बारे में राज्य के डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को एक लेटर भेजा था। शनिवार को स्कूल सर्विस कमीशन के चेयरमैन सिद्धार्थ मजूमदार ने कहा, "एग्जाम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कड़े सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं।"
--आईएएनएस
एससीएच