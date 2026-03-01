तमिलनाडु : उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई के कस्तूरबा गांधी अस्पताल में नए मैटरनिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया
चेन्नई, 1 मार्च (आईएएनएस)। तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने रविवार को चेन्नई के चेपक में इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल ऑब्सटेट्रिक्स एंड गवर्नमेंट कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल फॉर विमेन एंड चिल्ड्रेन में एक नए बने मल्टी-स्टोरी मैटरनिटी और सर्जिकल ब्लॉक का उद्घाटन किया। इससे राज्य की राजधानी में मैटरनल और नियोनेटल हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा।
32.32 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह मॉडर्न फैसिलिटी 66,658 स्क्वायर फीट में फैली है और इसमें एक ग्राउंड फ्लोर और दो ऊपरी फ्लोर हैं।
नए ब्लॉक से हॉस्पिटल की कैपेसिटी में 100 बेड जुड़ गए हैं और यह एडवांस्ड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस है, जिसका मकसद महिलाओं और नवजात बच्चों की पूरी देखभाल को बेहतर बनाना है।
ग्राउंड फ्लोर पर पूरी तरह से इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, एक ब्लड सैंपल कलेक्शन यूनिट और एक लैबोरेटरी है।
पहली और दूसरी मंजिल पर लेबर मॉनिटरिंग रूम, लेबर वार्ड, पोस्टनेटल केयर यूनिट, नियोनेटल केयर सेक्शन और संक्रामक बीमारियों के लिए आइसोलेशन वार्ड हैं।
बिल्डिंग में स्टेट-ऑफ-द-आर्ट ऑपरेशन थिएटर, लैप्रोस्कोपिक (मिनिमली इनवेसिव) सर्जिकल फैसिलिटी, पोस्ट-ऑपरेटिव केयर यूनिट, कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम और स्पेशलाइज्ड एनेस्थीसिया और पेन मैनेजमेंट सर्विस भी हैं।
फैसिलिटी का उद्घाटन करने के बाद, उदयनिधि स्टालिन ने एडिशनल ब्लॉक में बनाए गए एडवांस्ड ऑपरेशन थिएटर और मैटरनिटी ट्रीटमेंट यूनिट का इंस्पेक्शन किया।
अधिकारियों ने उन्हें मरीजों की सुरक्षा को बेहतर बनाने, मुश्किलों को कम करने और मां और बच्चे की सेहत को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए अपग्रेड किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया।
यह बढ़ोतरी अस्पताल में मरीजों के भारी बोझ को देखते हुए की गई है।
अकेले 2025 में, इस संस्थान में 1,70,731 आउटपेशेंट विजिट और 1,32,886 इनपेशेंट एडमिशन दर्ज किए गए, जो राज्य के सबसे बड़े सरकारी मैटरनिटी अस्पतालों में से एक के तौर पर इसकी अहम भूमिका को दिखाता है। उसी साल, अस्पताल ने 6,265 नॉर्मल डिलीवरी और 2,730 सिज़ेरियन (एलएससीएस) प्रोसीजर किए। इसने 4,323 बड़ी सर्जरी, 8,418 छोटी सर्जरी और 1,200 परिवार कल्याण सर्जरी भी कीं, जो दी जाने वाली सेवाओं की बड़ी रेंज को दिखाता है।
उद्घाटन के मौके पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मा. सुब्रमण्यम, सांसद दयानिधि मारन और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पी. सेंथिल कुमार मौजूद थे। हेल्थ अधिकारियों ने कहा कि नया ब्लॉक हॉस्पिटल की हाई-क्वालिटी मैटरनल और नियोनेटल केयर देने की कैपेसिटी को काफी बढ़ाएगा, जिससे तमिलनाडु का पब्लिक हेल्थ सिस्टम और महिलाओं और बच्चों के लिए आसान और सस्ती हेल्थकेयर पर फोकस मजबूत होगा।
--आईएएनएस
एससीएच