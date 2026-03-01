तमिलनाडु : उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई के कस्तूरबा गांधी अस्पताल में नए मैटरनिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया

अकेले 2025 में, इस संस्थान में 1,70,731 आउटपेशेंट विजिट और 1,32,886 इनपेशेंट एडमिशन दर्ज किए गए, जो राज्य के सबसे बड़े सरकारी मैटरनिटी अस्पतालों में से एक के तौर पर इसकी अहम भूमिका को दिखाता है। उसी साल, अस्पताल ने 6,265 नॉर्मल डिलीवरी और 2,730 सिज़ेरियन (एलएससीएस) प्रोसीजर किए। इसने 4,323 बड़ी सर्जरी, 8,418 छोटी सर्जरी और 1,200 परिवार कल्याण सर्जरी भी कीं, जो दी जाने वाली सेवाओं की बड़ी रेंज को दिखाता है।