तमिलनाडु के रामनाथपुरम में मिर्च की फसल खराब होने से बढ़े दाम
National News

तमिलनाडु के रामनाथपुरम में मिर्च की फसल खराब होने से बढ़े दाम

रामानथपुरम, 1 मार्च (आईएएनएस)। तमिलनाडु के रामानथपुरम में मिर्च की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं, जहां खुले बाजार में मुंडू और सांबा किस्मों की कीमत 20,000 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक हो गई है।

अधिकारियों ने बताया कि इस वृद्धि का कारण खेती योग्य भूमि में कमी, कीटों का व्यापक प्रकोप और सूखे की स्थिति है, जबकि किसानों ने तमिलनाडु सरकार से फसल के बढ़ते नुकसान की भरपाई के लिए सूखा राहत की घोषणा करने का आग्रह किया है।

मिर्च जिले की सबसे बड़ी बागवानी फसल बनी हुई है। इस वर्ष लगभग 13,500 हेक्टेयर में इसकी खेती की गई है, जो पिछले वर्ष के 15,050 हेक्टेयर की तुलना में 1,500 हेक्टेयर से अधिक की गिरावट है।

बागवानी विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यह गिरावट मुख्य रूप से पिछले मौसम में गंभीर फफूंद रोग के प्रकोप के कारण हुई है, जिसके परिणामस्वरूप पैदावार में भारी नुकसान हुआ और किसानों को खेती का विस्तार करने से हतोत्साहित किया।

फसल कटाई का मौसम शुरू हो जाने के साथ ही, बाजारों में कम आवक के कारण कीमतें सामान्य स्तर से लगभग दोगुनी हो गई हैं।

रामानथपुरम के एक पारंपरिक मिर्च किसान और निर्यातक एम. रामर ने कहा कि मुंडू मिर्च, जिसकी कीमत आमतौर पर 13,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल के बीच होती है, वर्तमान में 25,000 रुपए से 36,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिक रही है।

इसी तरह, सांबा मिर्च की कीमतें भी सामान्य 12,000-15,000 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 20,000-25,000 रुपए प्रति क्विंटल के बीच पहुंच गई हैं। कृषि विपणन विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि नियामक बाजार मूल्य भी काफी बढ़ गए हैं।

सांबा मिर्च लगभग 220 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बिक रही है, जबकि मुंडू किस्म की मिर्च 360 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच रही है जो सामान्य फसल के मौसम में देखी जाने वाली औसत दरों से लगभग दोगुनी है।

किसान कीमतों में इस भारी वृद्धि का कारण कीटों के हमले, फल सड़ने का रोग और लंबे समय तक सूखे के कारण कम पैदावार को बताते हैं।

बागवानी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि 2,500 हेक्टेयर से अधिक मिर्च की फसल कीटों के प्रकोप से प्रभावित हुई है और सूखे की स्थिति ने नुकसान को और भी बढ़ा दिया है।

मिर्च किसान अय्यप्पन ने कहा, "केवल वे किसान जिनके पास सिंचाई की सुनिश्चित सुविधा थी या जो टैंकरों के माध्यम से पानी खरीदने में सक्षम थे, वे ही अपनी फसल बचा पाए। बाकी किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।"

