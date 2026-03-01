तमिलनाडु चुनाव: कनिमोझी के विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना, डीएमके की दक्षिणी राज्यों में विस्तार की कोशिश का संकेत

बता दें कि कनिमोझी पार्टी का एक प्रमुख राष्ट्रीय चेहरा रही हैं। वर्तमान में थूथुकुडी से सांसद कनिमोझी ने संसद में, विशेष रूप से संघीय अधिकारों, भाषा नीति और सामाजिक न्याय से संबंधित मुद्दों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वह 2026 में तिरुचेंदूर से चुनाव लड़ेंगी, तो कनिमोझी ने इस संभावना से इनकार नहीं किया, जिससे उनकी उम्मीदवारी को लेकर अटकलें और तेज हो गईं।