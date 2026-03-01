तमिलनाडु चुनाव में एआईएडीएमके गठबंधन 210 सीटें जीतेगा: पलानीस्वामी
तमिलनाडु चुनाव में एआईएडीएमके गठबंधन 210 सीटें जीतेगा: पलानीस्वामी
National News

तमिलनाडु चुनाव में एआईएडीएमके गठबंधन 210 सीटें जीतेगा: पलानीस्वामी

Published on

मदुरै, 1 मार्च (आईएएनएस)। एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने रविवार को दावा किया कि एआईएडीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल करेगा और 210 सीटें जीतकर अगली सरकार बनाएगा।

मदुरै में गठबंधन की एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए, पलानीस्वामी ने विश्वास व्यक्त किया कि गठबंधन को पूरे राज्य में भारी बहुमत प्राप्त होगा।

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की जोरदार जयकार के बीच घोषणा की, “हमारा गठबंधन 210 सीटें जीतेगा और एआईएडीएमके सरकार बनाएगा। हमें इस जनविरोधी शासन का अंत करना होगा। हमारे गठबंधन के उम्मीदवारों को सभी 234 निर्वाचन क्षेत्रों में विजयी होना चाहिए।”

जमीनी स्तर पर लामबंदी का आह्वान करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से हर निर्वाचन क्षेत्र में अपने प्रचार प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “हमें सभी 234 निर्वाचन क्षेत्रों में मधुमक्खी और चींटी की तरह काम करना होगा। हर कार्यकर्ता को जीत सुनिश्चित करने के लिए खुद को समर्पित करना होगा।”

सत्ताधारी डीएमके पर निशाना साधते हुए, पलानीस्वामी ने आरोप लगाया कि पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार ठीक से शुरू नहीं किया है और उस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से राज्य के विकास कार्यों के बारे में भी सवाल किया।

उन्होंने कहा कि क्या स्टालिन बता सकते हैं कि उन्होंने तमिलनाडु के लिए कौन-कौन सी धनराशि जुटाई है और राज्य में कौन-सी प्रमुख योजनाएं लागू की हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

पलानीस्वामी ने डीएमके के केंद्र सरकार के साथ पूर्व संबंधों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी लगभग 15 वर्षों तक केंद्र का हिस्सा रही है। उन्होंने आरोप लगाया, “उस दौरान तमिलनाडु को क्या लाभ हुआ? डीएमके भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। यह देश की एकमात्र ऐसी सरकार है जिसे भ्रष्टाचार के आरोपों पर बर्खास्त किया गया।”

उन्होंने डीएमके पर वंशवादी राजनीति को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया और पार्टी कार्यकर्ताओं से इसकी चुनावी हार सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, “परिवारवाद का अंत होना चाहिए। हमारा मिशन इस भ्रष्ट और जनविरोधी सरकार को हटाना है।”

--आईएएनएस

एमएस/

IANS
logo
NewsGram
www.newsgram.com