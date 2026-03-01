तमिलनाडु चुनाव में एआईएडीएमके गठबंधन 210 सीटें जीतेगा: पलानीस्वामी

पलानीस्वामी ने डीएमके के केंद्र सरकार के साथ पूर्व संबंधों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी लगभग 15 वर्षों तक केंद्र का हिस्सा रही है। उन्होंने आरोप लगाया, “उस दौरान तमिलनाडु को क्या लाभ हुआ? डीएमके भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। यह देश की एकमात्र ऐसी सरकार है जिसे भ्रष्टाचार के आरोपों पर बर्खास्त किया गया।”