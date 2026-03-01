तमिलनाडु चुनाव: शशिकला ने नई राजनीतिक पार्टी का किया ऐलान, दक्षिणी क्षेत्रों में बदल सकता है समीकरण

चेन्नई, 1 मार्च (आईएएनएस)। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की विश्वासपात्र रहीं वी.के. शशिकला ने नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर दी है। उन्होंने अम्मा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एडीएमके) नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है। जिसे 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले टीटीवी दिनाकरण की अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (एएमएमके) के लिए एक नई चुनौती माना जा रहा है।