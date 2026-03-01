तेलंगाना में कांग्रेस ‘बुलडोजर शासन’ चला रही है: केटी रामाराव

प्रभावित परिवारों द्वारा आयोजित 'मूसी दांडी मार्च' में भाग लेते हुए, केटीआर ने राजेंद्रनगर में 3.5 किलोमीटर की पदयात्रा की, जहां उन्होंने हैदर शाह कोटे और मधु पार्क रिज अपार्टमेंट के विस्थापित पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। हजारों निवासियों ने मार्च में भाग लिया और अपनी शिकायतें उनसे साझा कीं।