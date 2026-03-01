तेलंगाना में कांग्रेस ‘बुलडोजर शासन’ चला रही है: केटी रामाराव
हैदराबाद, 1 मार्च (आईएएनएस)। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने रविवार को आरोप लगाया कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में “बुलडोजर शासन” चल रहा है।
उन्होंने कहा कि जिस दिन से रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है, राज्य में बड़े पैमाने पर घरों को गिराया जा रहा है और नागरिकों को परेशान किया जा रहा है।
केटी राव ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वे जनता के कल्याण के लिए काम करने के बजाय केवल घरों को गिराने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
बीआरएस नेता ने आरोप लगाया कि मूसी परियोजना के नाम पर हजारों घरों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा सके।
प्रभावित परिवारों द्वारा आयोजित 'मूसी दांडी मार्च' में भाग लेते हुए, केटीआर ने राजेंद्रनगर में 3.5 किलोमीटर की पदयात्रा की, जहां उन्होंने हैदर शाह कोटे और मधु पार्क रिज अपार्टमेंट के विस्थापित पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। हजारों निवासियों ने मार्च में भाग लिया और अपनी शिकायतें उनसे साझा कीं।
बाद में एक सभा को संबोधित करते हुए, केटीआर ने प्रभावित परिवारों को आश्वासन दिया कि बीआरएस पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी।
उन्होंने निवासियों से अगले दो वर्षों तक अपने घरों और जमीनों की रक्षा करने का आग्रह किया और विश्वास व्यक्त किया कि के. चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में बीआरएस के सत्ता में लौटने पर, पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि मूसी परियोजना के नाम पर किसी का भी घर न छीने।
केटीआर ने आरोप लगाया कि अपार्टमेंट निवासियों और परिवारों की बार-बार की अपीलों और गुहारों के बावजूद कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी निर्दयतापूर्वक बेदखली और धमकियों की कार्रवाई कर रहे हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्री की इस बात के लिए भी आलोचना की कि मौजूदा सुविधाओं का लाभ उठाने के बावजूद, मुख्यमंत्री कथित तौर पर 200 करोड़ रुपए की लागत से नए सरकारी आवास के निर्माण को प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि आम और मध्यमवर्गीय परिवारों को उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है।
