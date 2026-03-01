तेलंगाना : सीएम रेड्डी ने खाड़ी में रहने वाले तेलुगु लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया
हैदराबाद, 1 मार्च (आईएएनएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने ईरान और दूसरे खाड़ी देशों में रहने वाले सभी तेलुगु लोगों को इलाके में चल रहे संघर्ष की खबरों के मद्देनजर बेहद अलर्ट रहने की सलाह दी है।
मुख्यमंत्री ने उनसे सुरक्षा गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने और संबंधित देशों में भारतीय दूतावासों द्वारा समय-समय पर जारी की गई सलाह और चेतावनियों का पालन करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में, राज्य सरकार तेलुगु नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करेगी।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार ईरान और दूसरे खाड़ी देशों में रहने वाले राज्य के लोगों की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है।
अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अगर जरूरी हो तो केंद्र के साथ कोऑर्डिनेशन में उचित कदम उठाने के लिए तैयार रहें। उन्हें उन देशों में भारतीय दूतावासों और कॉन्सुलेट के साथ संपर्क बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि तेलंगाना के नागरिकों की सुरक्षा राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और उम्मीद जताई कि सभी तेलुगु लोग सुरक्षित रहेंगे।
इस बीच, आंध्र प्रदेश विधानसभा के स्पीकर अय्याना पात्रुडू ने बहरीन में रहने वाले तेलुगु लोगों की सुरक्षा और भलाई के बारे में पूछताछ की है। ईरान के अमेरिकी नेवल बेस पर हमले के बाद बहरीन की स्थिति चिंता का विषय है।
आंध्र प्रदेश के लगभग 50,000 लोग बहरीन में काम करते हैं। इनमें नरसीपट्टनम के बहुत सारे लोग शामिल हैं, जो अनकापल्ली जिले का एक असेंबली इलाका है और स्पीकर अय्याना पात्रुडू इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं।
स्पीकर ने बहरीन में रहने वाले कुछ तेलुगु लोगों से बात की और उनकी सेफ्टी के बारे में पूछा। उन्होंने पूरे तेलुगु समुदाय से अलर्ट रहने, सेफ जगहों पर पनाह लेने और लोकल गवर्नमेंट द्वारा समय-समय पर जारी की गई एडवाइजरी को फॉलो करने की रिक्वेस्ट की।
अय्याना पात्रुडू ने तेलुगु लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर उन्हें किसी इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है, तो स्टेट गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश नॉन-रेसिडेंट तेलुगु सोसाइटी (एपीएनआरटीएस) के जरिए उनकी मदद करने के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा कि अगर जरूरी हुआ, तो वह तेलुगु लोगों को सेफ वापस लाने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्टर के. राम मोहन नायडू से बात करेंगे।
--आईएएनएस
एससीएच