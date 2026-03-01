त्रिदोष संतुलन से लेकर वजन नियंत्रण तक, पोषक तत्वों से भरपूर सुपरफूड ये पीला दाना

मेथी के सेवन का डायबिटीज के मरीजों को भी खास फायदा होता है। वजन बढ़ने की समस्या से परेशान लोगों के लिए भी मेथी का पानी बहुत कारगर है। यह मेटाबॉलिज्म तेज करता है, लंबे समय तक पेट भरा रहता है, भूख कम होती है, और अतिरिक्त चर्बी धीरे-धीरे घटती है। दिल की सेहत के लिए भी यह उपयोगी है। मेथी का पानी खराब कोलेस्ट्रॉल (एलडीएल) कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (एचडीएल) बढ़ाता है। इससे धमनियों में ब्लॉकेज का खतरा घटता है और हृदय मजबूत रहता है।