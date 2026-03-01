दिलीप जायसवाल का एसआईआर और चुनाव आयोग पर विश्वास, तृणमूल पर साधा निशाना

पटना में आईएएनएस से बातचीत में दिलीप जायसवाल ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है ताकि उन लोगों के नाम हटाए जा सकें जिनकी मौत हो गई है या जिनके नाम डुप्लीकेट एंट्री हैं। चुनाव आयोग पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता है और अगर किसी योग्य वोटर का नाम छूट गया है, तो आयोग यह पक्का करता है कि उन्हें शामिल करने का पूरा मौका दिया जाए।