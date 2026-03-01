दिलीप जायसवाल का एसआईआर और चुनाव आयोग पर विश्वास, तृणमूल पर साधा निशाना
पटना, 1 मार्च (आईएएनएस)। बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने पश्चिम बंगाल के एसआईआर के मुद्दे पर कहा कि चुनाव आयोग पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता है। किसी भी वैध मतदाता का वोट नहीं काटा जाता है।
पटना में आईएएनएस से बातचीत में दिलीप जायसवाल ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है ताकि उन लोगों के नाम हटाए जा सकें जिनकी मौत हो गई है या जिनके नाम डुप्लीकेट एंट्री हैं। चुनाव आयोग पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता है और अगर किसी योग्य वोटर का नाम छूट गया है, तो आयोग यह पक्का करता है कि उन्हें शामिल करने का पूरा मौका दिया जाए।
राज्यसभा चुनाव के लिए चार उम्मीदवारों की टीएमसी की घोषणा पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि इन लोगों का जनता से कोई लेना-देना नहीं है। ये लोगों के नेता नहीं हैं। ये ऐसे लोगों को ढूंढकर लाते हैं जिनका जनता से कोई लेना-देना या जुड़ाव नहीं होता।
‘आप’ के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की जंतर-मंतर पर होने वाली मीटिंग के बारे में दिलीप जायसवाल ने कहा कि हाईकोर्ट में अपील फाइल की गई है। पूरी रिक्वेस्ट का अभी तक अच्छे से रिव्यू नहीं हुआ है। इसी वजह से इस तरह का नोटिस जारी किया गया है। हाईकोर्ट इसकी जांच करेगा, क्योंकि उसने पहले ही सभी संबंधित केस का रिव्यू कर लिया है। अभी केजरीवाल को ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है।
मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार के सर्वांगीण विकास, सुशासन और जनकल्याण की निरंतर यात्रा के प्रेरणास्रोत, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में बिहार विकास, सामाजिक समरसता और सुशासन के नए आयाम स्थापित कर रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं निरंतर जनसेवा की शक्ति प्रदान करें।
मंत्री विजय चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि उनका दूरदर्शी नेतृत्व प्रदेश को विकास, सुशासन और सामाजिक न्याय की नई ऊंचाइयों तक निरंतर अग्रसर करता रहे। यही कामना है।
--आईएएनएस
डीकेएम/वीसी