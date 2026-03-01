दिल्ली के मंत्री रविंद्र इंद्रराज सिंह ने शाहदरा में नशा मुक्ति की शपथ दिलाई
नई दिल्ली, 1 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली के सामाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्रराज सिंह ने रविवार को पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में युवाओं को नशा मुक्ति और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की शपथ दिलाई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और जन जागरूकता कार्यक्रमों के तहत, रविंद्र इंद्रराज सिंह ने शाहदरा जिले में दिल्ली पुलिस के नशा मुक्ति बल द्वारा आयोजित 'जीवन को हां, नशा को ना' शपथ कार्यक्रम में भाग लिया।
मंत्री ने कहा कि इस तरह की जागरूकता पहल समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखना और उन्हें स्वस्थ, अनुशासित जीवन और राष्ट्र निर्माण की ओर प्रेरित करना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।
उन्होंने स्थानीय विधायकों और बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर युवाओं को नशामुक्त जीवनशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 'अनुव्रत मैराथन 2026 - रन फॉर यूनिटी, से नो टू ड्रग्स' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
रविंद्र इंद्रराज सिंह ने उत्तर-पश्चिम दिल्ली के चांदपुर मोड़-मजरा डबास मार्ग पर निर्मित श्री बाबा टेकान गेट के उद्घाटन समारोह में भी भाग लिया।
उद्घाटन सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने जन प्रतिनिधियों और विशिष्ट नागरिकों की उपस्थिति में किया।
दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री ने मुंगेशपुर गांव में आयोजित अंडर-20 जूनियर वर्ग की चौथी ग्रैंड प्राइज कुश्ती प्रतियोगिता और सामुदायिक भोज में भी भाग लिया, जहां उन्होंने युवा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।
बयान में कहा गया है कि उन्होंने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, ऊर्जा और सकारात्मक दिशा का संचार करते हैं और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इस अवसर पर रविंद्र इंद्रराज सिंह ने कहा कि समग्र सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, खेल, सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक एकता में निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।
उन्होंने आगे कहा कि नशामुक्त और सशक्त समाज का निर्माण इन प्रयासों का मूल उद्देश्य है।
बाद में, मंत्री ने होली मिलन समारोह में भाग लिया और नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए इस बात पर जोर दिया कि यह त्योहार सामाजिक सद्भाव, भाईचारा और आपसी सद्भावना का प्रतीक है।
बयान में कहा गया है कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी, विधायक, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
--आईएएनएस
एमएस/