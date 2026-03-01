दिल्ली: जहांगीरपुरी में फायरिंग केस का वांछित आरोपी गिरफ्तार

पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि 24 जनवरी 2026 को उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते अनमोल और सलमान नाम के दो युवकों पर गोली चलाई थी। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को गोली नहीं लगी। वारदात के बाद वह और उसका साथी फरार हो गए और अलग-अलग जगहों पर छिपते रहे ताकि पुलिस उन्हें पकड़ न सके। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी पहले भी इसी तरह के एक फायरिंग मामले में थाना जहांगीरपुरी में शामिल रह चुका है। मई 2025 में भी उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इलाके में हवाई फायरिंग की थी, जिसके चलते उसे जेल भी जाना पड़ा था।