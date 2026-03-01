दिल्ली: जहांगीरपुरी में फायरिंग केस का वांछित आरोपी गिरफ्तार
नई दिल्ली, 1 मार्च (आईएएनएस)। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर दिल्ली पुलिस द्वारा वांछित और आदतन अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत नॉर्दर्न रेंज-I, क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। टीम ने फायरिंग के मामले में फरार चल रहे जहांगीरपुरी निवासी 22 वर्षीय आरोपी कृष्ण उर्फ किन्नी को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी थाना महेंद्र पार्क में दर्ज एक मामले में वांछित था। यह मामला बदले की भावना से की गई फायरिंग से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार आरोपी अपने साथी के साथ मिलकर इलाके में गोली चलाने की घटना में शामिल था और वारदात के बाद से लगातार गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा था।
28 फरवरी 2026 को डीडी नंबर 74ए के तहत नॉर्दर्न रेंज-I की टीम, जिसमें एसआई मनीष, एसआई हितेश, एएसआई नरेंद्र, हेड कांस्टेबल मंदीप, हेड कांस्टेबल शब्बीर और हेड कांस्टेबल आकाश शामिल थे, इंस्पेक्टर अजय शर्मा के नेतृत्व में और एसीपी/एनआर-I की देखरेख में क्षेत्र में गश्त और सूचना एकत्र करने का काम कर रही थी।
पूरी कार्रवाई डीसीपी क्राइम श्री पंकज कुमार के मार्गदर्शन में की जा रही थी। इसी दौरान करीब सुबह 11:15 बजे हेड कांस्टेबल नीरज और हेड कांस्टेबल शब्बीर को एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि कृष्ण उर्फ किन्नी कुछ देर पहले शाह आलम बांध रोड, जहांगीरपुरी के पास देखा गया है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए और वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के बाद तुरंत एक रेडिंग पार्टी गठित की गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर मुखबिर के इशारे पर आरोपी की पहचान की और उसे दबोच लिया।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि 24 जनवरी 2026 को उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते अनमोल और सलमान नाम के दो युवकों पर गोली चलाई थी। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को गोली नहीं लगी। वारदात के बाद वह और उसका साथी फरार हो गए और अलग-अलग जगहों पर छिपते रहे ताकि पुलिस उन्हें पकड़ न सके। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी पहले भी इसी तरह के एक फायरिंग मामले में थाना जहांगीरपुरी में शामिल रह चुका है। मई 2025 में भी उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इलाके में हवाई फायरिंग की थी, जिसके चलते उसे जेल भी जाना पड़ा था।
आरोपी जहांगीरपुरी में ही पला-बढ़ा है। दसवीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद वह गलत संगत में पड़ गया और शराब पीने की लत लग गई। धीरे-धीरे वह आपराधिक गतिविधियों में शामिल होता चला गया। ताजा घटना में भी उसने पुरानी रंजिश के कारण अपने साथी आफताब के साथ मिलकर गोली चलाई और फिर फरार हो गया।
पुलिस का कहना है कि यह गिरफ्तारी चलाए जा रहे विशेष अभियान की एक अहम कड़ी है और इससे इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।
