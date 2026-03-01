दिल्ली में दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना का सोमवार से होगा शुभारंभ

उन्होंने कहा कि पिछली संरचना के तहत, संस्थागत प्रसव के मामले में प्रत्येक पात्र बालिका के नाम पर 11,000 रुपए और गृह प्रसव के मामले में 10,000 रुपए जमा किए जाते थे। इसके अतिरिक्त, कक्षा 1, 6 और 9 में प्रवेश, कक्षा 10 उत्तीर्ण करने और कक्षा 12 में प्रवेश जैसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक पड़ावों पर 5,000 रुपए जमा किए जाते थे। संचित राशि, ब्याज सहित, 18 वर्ष की आयु में निकाली जा सकती थी।