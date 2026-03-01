देश का एकमात्र मंदिर जहां पिंडी रूप में विराजमान हैं शनि देव, देते हैं हर पीड़ा से मुक्ति

शिप्रा नदी के पास त्रिवेणी घाट के किनारे 2000 साल पुराना नवग्रह शनि मंदिर स्थापित है, जहां शनिदेव और नवग्रह दोनों का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि मंदिर में दर्शन करने से बड़ी से बड़ी समस्या का हल मिलता है। अगर नवग्रह असंतुलित हैं, तो यहां अनुष्ठान मात्र से सारी पीड़ा का अंत हो जाता है। शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। स्थानीय मान्यता के अनुसार, अगर भक्त किसी कष्ट से गुजर रहे हैं, तो वह मंदिर में ही चप्पल और वस्त्र छोड़ आते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से शारीरिक और मानसिक परेशानी से निजात मिलती है।