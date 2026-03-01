धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम मिदनापुर से की ‘परिवर्तन संकल्प यात्रा’ की शुरुआत, ममता बनर्जी पर निशाना साधा

एसआईआर को लेकर उन्होंने कहा कि जिनके नाम सही नहीं हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, वो भारत में नहीं रह सकते। चुनाव आयोग ने ठीक किया है। सारे वाद-विवाद समाप्त हो चुके हैं। जो भारत के लोग नहीं हैं, उनका नाम मतदाता सूची में नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि बंगाल के चुनाव में बंगाल के लोग ही वोट देंगे, बांग्लादेशी नहीं देंगे।