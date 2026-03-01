नागपुर हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, पीड़ित परिवारों के लिए की आर्थिक मदद की घोषणा
नई दिल्ली, 1 मार्च (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में रविवार सुबह कटोल तहसील के राउलगांव स्थित एसबीएल एनर्जी नामक विस्फोटक निर्माण कंपनी में हुए भीषण विस्फोट में 17 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने इस घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देने की घोषणा की है।
पीएम मोदी ने कहा, "महाराष्ट्र के नागपुर में एक फैक्ट्री में हुआ धमाका बहुत दुखद है। मरने वालों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है। पीएमएनआरएफ (प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष) से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपये की मदद दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।"
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "नागपुर जिले के कटोल तहसील के राउलगांव में मौजूद एसबीएल एनर्जी एम्युनिशन बनाने वाली कंपनी में हुए बड़े धमाके में 17 मजदूरों की मौत की घटना बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मरने वाले मजदूरों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द ठीक हो जाएं।"
वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "नागपुर जिले के राउलगांव में एक एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में धमाके की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लगातार संपर्क में हूं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर हैं। पेसो (पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन) और डिश (औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय) की टीमें पहुंच गई हैं। राहत का काम तेज कर दिया गया है।
उन्होंने आगे कहा, "अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मैं मरने वालों को दिल से श्रद्धांजलि देता हूं। हम उनके परिवारों के दुख में शामिल हैं। इस घटना में 18 लोग घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत नागपुर शिफ्ट कर दिया गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी सेहत जल्द ठीक हो जाए। इस घटना की पूरी जांच के आदेश दे दिए गए हैं।"
