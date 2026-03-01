नागपुर हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, पीड़ित परिवारों के लिए की आर्थिक मदद की घोषणा

वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "नागपुर जिले के राउलगांव में एक एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में धमाके की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लगातार संपर्क में हूं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर हैं। पेसो (पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन) और डिश (औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय) की टीमें पहुंच गई हैं। राहत का काम तेज कर दिया गया है।