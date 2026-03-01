नीतीश कुमार ने बिहार में विकास को ताकत देने का काम किया : अशोक चौधरी

विपक्ष के सवालों पर अशोक चौधरी ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया निष्पक्ष चुनाव के लिए बेहद जरूरी है। डुप्लीकेट, दो जगहों पर नाम होने और मृतकों के नाम ठीक किए जा रहे हैं। कुछ भी गलत तरीके से नहीं हटाया जा रहा है, प्रोसेस ठीक से किया जा रहा है। अगर किसी को लगता है कि उसका नाम काटा गया है तो वे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। चुनाव आयोग किसी भी वैध मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटा रहा है, अवैध लोगों के नाम काटे जा रहे हैं।