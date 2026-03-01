पटना विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव में एनएसयूआई को मिली जीत

एनएसयूआई ने एक्स पोस्ट में लिखा कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की अध्यक्ष व महासचिव पद पर पहली बार ऐतिहासिक जीत के लिए देशभर के सभी छात्र-छात्राओं और कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने आज यह सिद्ध कर दिया है कि सत्ता के दमन और नफ़रत का जवाब मोहब्बत की दुकान से होगा। पटना के जागरूक छात्रों ने अपनी उंगलियों की स्याही से यह स्पष्ट संदेश लिखा है कि विश्वविद्यालय नफ़रत की खेती के लिए नहीं बल्कि तर्क, संवाद और लोकतांत्रिक चेतना को सींचने के लिए बने हैं।