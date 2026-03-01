पटना विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव में एनएसयूआई को मिली जीत
पटना, 1 मार्च (आईएएनएस)। पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई ने अध्यक्ष व महासचिव पद पर जीत हासिल की है। पटना स्टूडेंट्स यूनियन चुनाव में एनएसयूआई के शांतनु शेखर प्रेसिडेंट और खुशी कुमारी जनरल सेक्रेटरी चुने गए हैं।
एनएसयूआई के शांतनु शेखर पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन चुनाव में प्रेसिडेंट चुने गए हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि मैं इस जीत का क्रेडिट पटना यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों को देता हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। मैं पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ-साथ एनएसयूआई के पूर्व प्रेसिडेंट वरुण चौधरी को भी धन्यवाद देता हूं। सभी स्टूडेंट्स इस जीत के हकदार हैं; उन्होंने ही संघर्ष की इस राह को चुना है।
एनएसयूआई की जनरल सेक्रेटरी खुशी कुमारी ने कहा कि मैं सभी छात्रों, लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए काम करूंगी क्योंकि तरक्की मिलकर होती है, अकेले नहीं। मुझे उम्मीद है कि उनकी सुरक्षा के लिए हर चौराहे पर पुलिस हमेशा तैनात रहेगी। मेरा फोकस मूलभूत ज़रूरतें पूरी करने पर होगा, जैसे आईडी कार्ड बांटना, समय पर एग्जाम कराना और नतीजों में गलतियों को ठीक करना। मैं छात्रों की दूसरी समस्याओं को भी देखूंगी।
एनएसयूआई ने एक्स पोस्ट में लिखा कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की अध्यक्ष व महासचिव पद पर पहली बार ऐतिहासिक जीत के लिए देशभर के सभी छात्र-छात्राओं और कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने आज यह सिद्ध कर दिया है कि सत्ता के दमन और नफ़रत का जवाब मोहब्बत की दुकान से होगा। पटना के जागरूक छात्रों ने अपनी उंगलियों की स्याही से यह स्पष्ट संदेश लिखा है कि विश्वविद्यालय नफ़रत की खेती के लिए नहीं बल्कि तर्क, संवाद और लोकतांत्रिक चेतना को सींचने के लिए बने हैं।
एनएसयूआई ने एक्स पोस्ट में लिखा कि आज पटना के आसमान में गूंजता मोहब्बत की दुकान का नारा महज एक शब्द नहीं बल्कि देश के युवाओं का वह अटल विश्वास बन चुका है जिसे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने विजन और संघर्ष से सींचा है। आज पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने न केवल अपना भविष्य चुना है, बल्कि पूरे देश को दिखाया है कि भारत का युवा संविधान, लोकतंत्र और समान अवसर वाले समृद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़ा है।
बिहार कांग्रेस ने एक्स पोस्ट में लिखा कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की ऐतिहासिक विजय। अध्यक्ष पद पर शांतनु शेखर एवं महासचिव पद पर खुशी कुमारी की जीत देश में बदलती हवा का प्रमाण है। आज देश का हर छात्र-नौजवान, विशेषकर जेनजी पीढ़ी भाजपा और एबीवीपी की नफरत की राजनीति से ऊब चुका है। वे अब कांग्रेस, एनएसयूआई और राहुल गांधी की मॉडर्न सोच के साथ खड़े हैं।
