पश्चिम बंगाल के दिनहाटा में पांच श्रमिकों की बिजली के झटके से मौत

दिनहाटा के सब-डिविजनल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) प्रशांत देबनाथ ने पत्रकारों को बताया कि निर्माण कार्य में लगी लिफ्ट का इस्तेमाल करते समय बिजली का झटका लगने से पांच मजदूरों की मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, मृतकों में से तीन भेटगुरी के निवासी थे और दो ओकराबारी क्षेत्र के थे। यह एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की पूरी तरह से जांच की जाएगी। प्रशासन मृतकों के परिवारों के साथ खड़ा रहेगा।