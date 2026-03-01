पश्चिम बंगाल के दिनहाटा में पांच श्रमिकों की बिजली के झटके से मौत
पश्चिम बंगाल के दिनहाटा में पांच श्रमिकों की बिजली के झटके से मौत

कोलकाता, 1 मार्च (आईएएनएस)। उत्तरी बंगाल के कूच बिहार जिले के दिनहाटा में एक फैक्ट्री में 11,000 वोल्ट की बिजली की लाइन के संपर्क में आने से पांच श्रमिकों की बिजली के झटके से मौत हो गई। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

यह घटना दिनहाटा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत दिन्हाटा ग्राम पंचायत-II में घटी। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, एक बांध के पास स्थित पत्थर काटने की फैक्ट्री में काम के दौरान 11,000 वोल्ट का बिजली का तार टूटकर मिक्सर मशीन के लोहे वाले हिस्से पर गिर गया। मौके पर मौजूद श्रमिकों को बिजली का झटका लगा और उनमें से पांच की मौके पर ही मौत हो गई।

जिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार, मृतकों की पहचान मुकुल वर्मा, राजू सेन, मिथुन पाल, सुमन और संजय वर्मा के रूप में हुई है। सभी कूच बिहार जिले के निवासी थे।

दिनहाटा पुलिस स्टेशन के प्रभारी इंस्पेक्टर समेत पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और शवों को बरामद किया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल भेजा गया।

दिनहाटा के सब-डिविजनल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) प्रशांत देबनाथ ने पत्रकारों को बताया कि निर्माण कार्य में लगी लिफ्ट का इस्तेमाल करते समय बिजली का झटका लगने से पांच मजदूरों की मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, मृतकों में से तीन भेटगुरी के निवासी थे और दो ओकराबारी क्षेत्र के थे। यह एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की पूरी तरह से जांच की जाएगी। प्रशासन मृतकों के परिवारों के साथ खड़ा रहेगा।

दुर्घटना की खबर फैलते ही इलाके में तनाव का माहौल छा गया। मृतकों के परिजनों ने सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचकर घटना की गहन जांच की मांग की।

दुर्घटना कैसे हुई और क्या किसी लापरवाही के कारण मौतें हुईं, यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।

