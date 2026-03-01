पश्चिम बंगाल : भाजपा ने ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए भवानीपुर में वॉर रूम बनाया

हैरानी की बात है कि आंकड़ों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र में करीब 47,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए, जबकि सुवेंदु अधिकारी के एरिया में यह आंकड़ा करीब 11,000 था। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के ऑफिस से मिले डेटा के मुताबिक, कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा इलाके में, जहां के विधायक मुख्यमंत्री हैं, फाइनल वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की कुल संख्या 47,111 है।