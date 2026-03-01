पश्चिम बंगाल में नीति और काम के आधार पर चुनाव लड़े भाजपा : आनंद दुबे

आनंद दुबे ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर कहा, "खबर आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई है। उनके परिवार के लोग भी मारे गए हैं। यह उनके देश का मामला है। किसी भी देश का जब दूसरे देश से युद्ध होता है, तो बहुत सी जानें जाती हैं। हमने अपने देश में पहले महाभारत देखा है, जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था। ऐसे में अगर पूरी दुनिया में युद्ध होंगे, तो लोग मारे जाएंगे। युद्ध अंत नहीं है, बातचीत और संवाद अंत है। जिस प्रकार मौतों का सिलसिला शुरू हुआ, यह रुकेगा कि नहीं, यह समय बताएगा। हम चाहेंगे कि बैठकर इसका रास्ता निकले, जिसमें भारत बड़ी भूमिका निभाए।"