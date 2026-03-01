पश्चिम बंगाल में शुरू होगी भाजपा की 'परिवर्तन यात्रा', दिलीप घोष बोले- बदलाव चाहती है राज्य की जनता

भाजपा की 'परिवर्तन यात्रा' की शुरुआत सिलीगुड़ी से होगी, जो कूच बिहार से होते हुए अलीपुरद्वार जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग क्षेत्र को कवर करेगी। इसके बाद नवद्वीप, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा-हुगली, मेदिनीपुर, पुरुलिया और बर्धमान के क्षेत्रों में भाजपा यात्रा निकालेगी। सभी 9 संभागों में भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत एक साथ की जाएगी।