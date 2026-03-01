पीएम मोदी की मदुरै यात्रा तमिलनाडु में एनडीए को करेगी मजबूत: भाजपा

तमिलनाडु के विकास को लेकर ए.एन.एस. प्रसाद ने पीएम मोदी के 23 जनवरी को मदुरंथकम में आयोजित कार्यक्रम का जिक्र किया, जिसमें अगले 11 वर्षों में 11 लाख करोड़ रुपए के परियोजनाओं और आवंटनों पर जोर दिया गया। इनमें रेलवे का आधुनिकीकरण, 77 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास, राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, पीएमजीएसवाई ग्रामीण सड़कें, चेन्नई मेट्रो का विस्तार, नया पंबन पुल और हवाई अड्डे और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना शामिल है।