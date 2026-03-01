पीएम मोदी के मदुरै दौरे को लेकर जीके वासन बोले-डबल इंजन मॉडल से विकास में आएगी तेजी
मदुरै, 1 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मदुरै में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की यह यात्रा भाजपा और एनडीए के लिए काफी अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर तमिल मनीला कांग्रेस के अध्यक्ष जी.के. वासन ने प्रतिक्रिया दी।

जी.के. वासन ने कहा कि प्रधानमंत्री की तमिलनाडु यात्रा आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी सफलता की नींव बनेगी।

वहीं, तमिलनाडु भाजपा के प्रवक्ता ए.एन.एस. प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन से पार्टी कार्यकर्ताओं, युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं में जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी काफी उत्साह पैदा हुआ है। उन्होंने पीएम मोदी के दौरे को एनडीए की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया, जिसके तहत 'डबल इंजन सरकार मॉडल' से तमिलनाडु के विकास में तेजी आएगी।

रविवार दोपहर को पीएम मोदी 4,400 करोड़ रुपए की लागत वाली इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। शाम करीब 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। तमिलनाडु में चल रही राजनीतिक गतिविधियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की इस मंदिर यात्रा पर जनता का काफी ध्यान रहने की उम्मीद है। दक्षिणी तमिलनाडु में सड़क संपर्क, शहरी बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी चेन्नई पहुंचे। पीएम मोदी तमिलनाडु और पुडुचेरी में 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान प्रमुख विकास पहलों के साथ-साथ राजनीतिक कार्यक्रम और एक धार्मिक यात्रा भी शामिल है। तमिलनाडु हवाई अड्डे पर तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि, केंद्रीय राज्य मंत्री एल. मुरुगन, एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया।

--आईएएनएस

एसडी/वीसी

