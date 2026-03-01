पीएम मोदी के मदुरै दौरे को लेकर जीके वासन बोले-डबल इंजन मॉडल से विकास में आएगी तेजी

शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी चेन्नई पहुंचे। पीएम मोदी तमिलनाडु और पुडुचेरी में 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान प्रमुख विकास पहलों के साथ-साथ राजनीतिक कार्यक्रम और एक धार्मिक यात्रा भी शामिल है। तमिलनाडु हवाई अड्डे पर तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि, केंद्रीय राज्य मंत्री एल. मुरुगन, एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया।