पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के साथ तमिलनाडु और मणिपुर के सीएम को भी दीं जन्मदिन की शुभकामनाएं
नई दिल्ली, 1 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।
पीएम मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई। वे पिछले कई सालों से बिहार की तरक्की के लिए बिना थके काम कर रहे हैं। उनके विजन और डेवलपमेंट स्कीम्स ने अनगिनत लोगों की ज़िंदगी पर अच्छा असर डाला है। उनकी लंबी और हेल्दी जिंदगी के लिए प्रार्थना करता हूं।
दूसरे पोस्ट में पीएम ने लिखा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरु एमके स्टालिन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं। भगवान उन्हें लंबी उम्र और अच्छी सेहत दे।
पीएम ने मणिपुर के सीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर पोस्ट किया- "मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं। वह एक अनुभवी नेता हैं जो मणिपुर में खुशहाली और अच्छे शासन को आगे बढ़ाने में सबसे आगे हैं। भगवान करे कि वह लोगों की सेवा में लंबी और स्वस्थ जिंदगी जिएं।"
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक्स पोस्ट में लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की प्रार्थना करता हूं।
केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले ने एक्स पर पोस्ट किया- "बिहार राज्य के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध, ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ एवं दीर्घायु हों एवं जनसेवा के अपने संकल्पों को सिद्ध करें, ऐसी शुभेच्छा है। जनहित के प्रति आपकी प्रतिबद्धता, राज्य को निरंतर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एक्स पर लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और सुयशपूर्ण जीवन की कामना करता हूं।
--आईएएनएस
डीकेएम/वीसी