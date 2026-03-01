पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के साथ तमिलनाडु और मणिपुर के सीएम को भी दीं जन्मदिन की शुभकामनाएं

पीएम मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई। वे पिछले कई सालों से बिहार की तरक्की के लिए बिना थके काम कर रहे हैं। उनके विजन और डेवलपमेंट स्कीम्स ने अनगिनत लोगों की ज़िंदगी पर अच्छा असर डाला है। उनकी लंबी और हेल्दी जिंदगी के लिए प्रार्थना करता हूं।